Reprodução/Instagram Assassino de Chico Mendes, Darci (direita) assumiu a presidência municipal do PL no Pará

Darci Alves Pereira , condenado pelo assassinato do ambientalista Chico Mendes, assumiu a presidência do PL (Partido Liberal) em Medicilândia, município localizado a 900 km de distância de Belém, no Pará. Indicado para assumir o diretório municipal em novembro do ano passado, ele anunciou sua pré-candidatura a vereador.

Através das redes sociais, Darci publicou imagens do evento de posse, realizado no final de janeiro. "Um grande avanço está por vir. Medicilândia merece o melhor, vamos juntos por Medicilândia, filie-se ao PL", escreveu em sua conta no Instagram.

Em seu perfil, Darci Alves afirma que se converteu ao protestantismo. Ele também se apresenta como Pastor Daniel, atuando como líder religioso da Assembleia de Deus Última Hora.





O crime

O siringueiro e ativista político Chico Mendes foi assassinado em 22 de dezembro de 1988, aos 44 anos em sua casa, no Acre. Dois anos depois, Darci Alves confessou ter cometido o crime e se entregou à polícia.

Em dezembro de 1990, Darci e seu pai, Darly Alves da Silva, foram condenados a 19 anos de prisão por serem, segundo a Justiça, executor e mandante do crime, respectivamente.





Presos na penitenciária Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, ambos fugiram da cadeia em dezembro de 1993 e passaram três anos foragidos. Em 1996, eles foram recapturados e transferidos para uma penitenciária de segurança máxima.

Em 1999, Darly saiu do presídio para cumprir o restante da pena em prisão domiciliar, alegando problemas de saúde. Darci, no mesmo ano, ganhou o direito de cumprir o restante da pena em regime semi-aberto.