Rovena Rosa/Agência Brasil Polícia Militar





Um trágico episódio de violência chocou moradores de Teresina neste domingo (11), quando um homem identificado como Alexandre foi brutalmente assassinado a facadas. O crime ocorreu após uma discussão acalorada, segundo informações reveladas por vizinhos que testemunharam o caso.

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima teria se envolvido em uma briga com outra pessoa na rua, por volta das 18h. Durante a discussão, Alexandre foi atingido por duas facadas, desferidas pelo agressor durante o bate-boca. Os golpes foram fatais, e a vítima não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local do ocorrido, muito próximo de sua residência.





Até o momento, o responsável pelo crime não foi identificado, deixando a comunidade local consternada e em busca de respostas para tão lamentável episódio de violência. A Polícia Militar foi acionada e imediatamente isolou a área para permitir que a perícia técnica fosse realizada.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa assumiu a responsabilidade pela investigação do caso, com o objetivo de identificar e capturar o autor do crime.