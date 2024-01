Reprodução/Polícia Militar Homem é condenado a mais de 51 anos de prisão por matar casal em briga após vitória de Lula

Erick Hiromi Dias, que atirou contra duas pessoas após uma briga motivada por política nas eleições de 2022, foi condenado a 52 anos de prisão pelo Tribunal do Júri de Iporã, no Paraná.

O crime ocorreu em Cafezal do Sul, no Paraná. Insatisfeito com a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro nas de 2022, Erick atirou contra duas pessoas que comemoravam a vitória do presidente Lula. Agora, denunciado pelo Ministério Público do estado, vai ficar em regime fechado e deve pagar 70 dias de multa.

Na sessão realizada nesta terça-feira (16), os jurados não reconheceram os crimes de tentativa de homicídio. O Conselho de Sentença acolheu parcialmente a pretensão acusatória do Ministério Público, condenando o acusado por uso de recursos que dificultou a defesa da vítima, quatro crimes de disparo de arma de fogo e um crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O condenado já estava preso preventivamente e não poderá recorrer da sentença em liberdade.