Reprodução/redes sociais Pessoas foram atropeladas na Cracolândia

Um atropelamento na região da Cracolândia deixou ao menos 16 pessoas feridas na noite deste domingo (22). O caso aconteceu no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua dos Gusmões, quando um carro avançou sobre um grupo após um assalto, segundo a Polícia Militar (PM).



De acordo com o Corpo de Bombeiros, 11 veículos se deslocaram para a região, entre viaturas e veículos de atendimento. Os bombeiros registraram oito vítimas encaminhadas a serviços de saúde, todas elas em situação estável, sendo quatro com fraturas expostas. Outras oito pessoas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), as oito vítimas atendidas pelo SAMU estavam estáveis quando foram encaminhadas a hospitais e unidades de pronto atendimento da capital paulista. "Profissionais de enfermagem do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Redenção deram suporte aos acidentados até a chegada do resgate e realizaram atendimento a uma pessoa que sofreu escoriação leve", diz a SMS, em nota enviada ao portal iG.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, policiais militares foram acionados e se dirigiram ao local. Segundo a PM, um homem de 30 anos teve seus pertences roubados após ser abordado no cruzamento por "indivíduos que estavam saindo do fluxo da Cracolândia".



"Os autores quebraram o vidro do carro e roubaram a bolsa de sua esposa e seu aparelho celular, que estava com uma criança no banco traseiro. Em uma tentativa de fuga, ele atropelou as pessoas que vieram para cima de seu carro", diz a SSP, em nota enviada ao portal iG.



"O homem encontrou uma viatura da PM e comunicou os fatos, deixando o local posteriormente. Uma das placas do veículo caiu na via, e foi apreendida para perícia", completa a SSP, que se refere ao homem como "vítima".

"O caso foi registrado como roubo a interior de veículo e lesão corporal culposa [quando não há intenção de machucar] na direção de veículo automotor pelo 2º DP (Bom Retiro)", informa a SSP.