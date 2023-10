Divulgação/SSP-BA Investigador é preso em operação contra grupo de extermínio

Um investigador da Polícia Civil foi preso na Bahia nesta quinta-feira (19), na cidade de Valente, acusado de participar de um grupo de extermínio e de se envolver com casos de extorsão e sequestro.

A prisão ocorreu através da Operação Urtiga, realizada pela investigação conjunta entre a Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP-BA) e o Ministério Público do Estado da Bahia. Outros cinco mandados de busca e apreensão contra um delegado e quatro policiais militares foram cumpridos nos municípios de Santaluz e Conceição do Coité, no interior da Bahia.

O policial detido em Valente foi encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil, em Salvador, onde deve cumprir uma prisão temporária de, a princípio, 30 dias. Os demais mandados foram cumpridos nas cidades de Conceição do Coité e Santaluz, onde ocorreram as prisões. Parte dos policiais já tinha sido alvo de mandados de busca e apreensão na primeira fase da Operação Urtiga, em 6 de junho. Os nomes dos policiais envolvidos não foram revelados.

Bahia vive crise na segurança pública

A Bahia vive uma crise na segurança pública, após uma escalada de violência entre facções, chacinas e casos de letalidade policial. No dia 29 de setembro, quatro homens foram mortos durante uma operação policial em Santo Amaro, no Recôncavo baiano. Com esse caso, já chega a 68 o número de mortos em confrontos com a polícia no estado durante o mês de setembro.

Em meio a onda de violência, o governo federal lançou o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas (Enfoc), no início de outubro. De acordo com o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), um dos objetivos do programa é desestruturar os mecanismos pelos quais as quadrilhas conseguem obter dinheiro. O programa também tem o intuito, segundo Dino, de investir em ações de inteligência e investigação.

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em julho deste ano, apontam a Bahia como o estado com maior número absoluto de mortes violentas do Brasil desde 2019. No ano passado, o estado teve mais mortes decorrentes de intervenção policial, com 1.464 ocorrências.