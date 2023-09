Foto: Divulgação / PF O STF determinou a prisão preventiva do estrangeiro.

A Polícia Federal (PF) prendeu Kamil Jacek Bober, um polonês de 40 anos, acusado de lesão corporal seguida de morte, na Polônia. Foragido há nove anos, o acusado estava na lista de procurados pela Interpol, Organização Internacional de Polícia Criminal. O estrangeiro foi detido Ladeira dos Tabajaras, no bairro de Copacabana, Zona Sul do Rio, na última quinta-feira (21).

A prisão é resultado de uma ação conjunta entre agentes do Núcleo de Cooperação Internacional da PF no Rio de Janeiro (NCI/Interpol), em parceria com a Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/PF).

















A justiça polonesa às autoridades brasileiras a pediu prisão cautelar e extradição de Kamil. O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a prisão preventiva do estrangeiro. Ele ficará detido no Rio de Janeiro até ser extraditado para a terra natal.