Ricardo Stuckert/PR - 02.03.2023 O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante videochamada com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrará nesta quarta-feira (20) com o líder da Ucrânia, Volodimir Zelensky. A reunião bilateral foi confirmada pelo Palácio do Planalto e ocorrerá em Nova York, nos Estados Unidos, no período da tarde.

Essa será a primeira vez que Lula e Zelensky se encontrarão para discutir a guerra na Ucrânia. Os dois chegaram a conversar por telefone no primeiro semestre e informaram à imprensa que trabalhariam para realizar um encontro presencial.

O objetivo principal da reunião com Zelensky é discutir a possibilidade de o Brasil contribuir para a costura de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Lula expressou seu interesse em liderar um grupo de países que ajudaria nesse processo.

No entanto, Zelensky tem condicionado qualquer negociação a certas condições estabelecidas pela Ucrânia e espera que o governo brasileiro adote uma posição mais firme em relação ao Kremlin.

O relacionamento anterior entre Lula e Zelensky teve seus desafios, com declarações polêmicas do presidente ucraniano sobre o chefe do Executivo brasileiro e o presidente russo, Vladimir Putin.

O Brasil é um dos países, assim como a Índia e a China, que adotaram publicamente a neutralidade em relação ao conflito entre Ucrânia e Rússia.





Lula falou da Guerra na Ucrânia em discurso na ONU

Lula discursou na abertura da Assembleia Geral da ONU e mencionou a Guerra na Ucrânia. O presidente brasileiro destacou o conflito no leste europeu como um exemplo da incapacidade da Organização das Nações Unidas em garantir a paz. Ele também expressou descontentamento com as sanções impostas à Rússia e pediu aos líderes mundiais que busquem soluções pacíficas para o confronto.