A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (17), a uma ação de busca e apreensão com o objetivo de investigar a ocorrência de uma ameaça e incitação a atos de terrorismo no município de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

O indivíduo, de acordo com a PF, está sob investigação por ter afirmado ser membro da organização terrorista Al-Qaeda, proferindo insultos e ameaças de morte contra o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. As ameaças foram feitas em publicações nas plataformas de mídias sociais.

Conforme divulgado em comunicado oficial pela PF, o 'Terrorista de Mossoró' chegou a expressar a intenção de perpetrar um ataque com uma bomba de grande proporção em nome do referido grupo criminoso.

O mandado de busca foi emitido pela 8ª Vara da Justiça Federal no Rio Grande do Norte. Durante a operação, o telefone celular do indivíduo sob investigação foi apreendido pelas autoridades. Inicialmente, os investigadores não encontraram indícios nos dispositivos confiscados que sugerissem seu envolvimento efetivo com o grupo terrorista.