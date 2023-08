Reprodução Walter Delgatti Neto presta depoimento à CPMI do 8/1 nesta quinta (17)

O hacker Walter Delgatti Neto afirmou, em depoimento nesta quinta (17) na CPMI do 8 de Janeiro, que Jair Bolsonaro (PL) ofereceu a ele um indulto para realizar a operação falsa de fraudar as urnas, em que simularia a impressão de um voto falso com um "código-fonte fake".

Delgatti revelou como conheceu Zambelli: “Eu estava na cidade de Ribeirão Preto (SP). Vi a deputada e pedi para tirar uma foto. Conversando com ela, ela passou o celular dela, anotou o meu, e ela me chamou no WhatsApp.”

Mesmo com o Supremo Tribunal Federal (STF) garantindo a Delgatti o direito de ficar em silêncio, o “hacker da Vaza Jato” iniciou a CPMI resumindo parte da infância e juventude. “A minha intenção é contribuir com a sociedade e estou à disposição”, disse.

“Trabalho com TI, não terminei ainda a faculdade e precisava de internet para poder trabalhar. Nisso, apareceu uma oportunidade da Carla Zambelli de um encontro com o (ex-presidente Jair) Bolsonaro. Eu estava desamparado, sem emprego e ofereceram um emprego a mim”, afirmou.