Jovem é estuprada após ser deixada na rua por motorista de aplicativo em Belo Horizonte

Na noite de domingo (30), a Polícia Militar de Belo Horizonte prendeu um homem suspeito de estuprar uma mulher de 22 anos no bairro Santo André, região Noroeste da capital mineira. De acordo com a investigação, o suspeito não tem histórico criminal e foi conduzido à Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher (Deam).

A jovem estava presente no evento do cantor "Thiaguinho", que ocorreu no Mineirão, na Pampulha, durante a tarde de sábado, 29. E la estava acompanhada por um grupo de amigos e teria consumido grande quantidade de álcool, ficando debilitada.

Os amigos chamaram um carro de aplicativo e colocaram a jovem sozinha no veículo em direção à sua residência no bairro Santo André. Segundo a PM, o trajeto chegou a ser compartilhado com o irmão da vítima.

Mas, o motorista afirmou em depoimento que chegou ao destino ninguén atendeu o interfone. Após várias tentativas ele decidiu, de forma imprudente, deixar a mulher encostada em um poste desacordada na calçada. Um motociclista que passava pelo local ainda teria ajudado o motorista retirá-la do carro.

Após ser deixada na rua, um terceiro homem surgiu e notou a jovem sem reação na calçada. O momento foi registrado por câmeras de segurança e mostra o homem carregando a jovem nas costas.



Na manhã de domingo (30), os moradores do bairro encontraram a mulher coberta apenas por um pano, com a calça e calcinha abaixadas até o joelho e sem o celular dentro de um campo de futebol.

Após ser socorrida, a vítima foi levada ao Hospital Odilon Behrens, no bairro São Cristóvão, região Noroeste de Belo Horizonte, onde passou por exame de corpo de delito, que confirmou o abuso sexual.