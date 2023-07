Montagem/portal iG Élcio de Queiroz delata Ronnie Lessa e traz novas pistas sobre o mandante da execução de Marielle Franco

Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal sobre a "delação premiada" do ex-PM Élcio de Queiroz no " Caso Marielle Franco ", o sargento da Polícia Militar Edimilson Oliveira da Silva, conhecido como "Macalé", teria sido o intermediário entre o mandante do crime e Ronnie Lessa, apontado como autor dos disparos que mataram Marielle e Anderson.

Macalé foi executado a tiros em novembro de 2021 na Zona Oeste do Rio. De acordo com Élcio, Macalé apresentou o responsável pelo "mandante" da morte de Marielle a Ronnie Lessa. Além disso, o sargento teria auxiliado Lessa no monitoramento e acompanhamento da rotina da vereadora nos meses que antecederam o ataque fatal, ocorrido em março de 2018.

Élcio Queiroz e Ronnie Lessa encontram-se detidos presos desde 2019, sendo ambos acusados pelos assassinatos da vereadora e do motorista. A delação de Élcio forneceu novaos detalhes importantes sobre o atentado que chocou o país e até hoje permanece sem respostas conclusivas.

A execução a tiros de Macalé ocorreu em Bangu, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro e foi registrada em vídeo por câmeras de segurança locais. As imagens mostram o sargento caminhando com duas gaiolas nas mãos quando é abordado por criminosos que atiram contra ele.

Essa recente revelação vem à tona após Élcio firmar a delação premiada com a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), trazendo à tona novas informações sobre o caso Marielle. O ex-PM admitiu que dirigiu o veículo utilizado no ataque, enquanto Ronnie Lessa fez os disparos fatais com uma submetralhadora contra a vereadora.

Outro suspeito envolvido; o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa

Além disso, Élcio mencionou que o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, conhecido como Suel, também participaria do atentado, mas acabou sendo substituído por ele. Suel, que já era réu por homicídio e receptação por receber o carro utilizado no crime, foi recentemente preso pela PF e MPRJ na Operação Élpis.

O caso Marielle ainda continua sob investigação, com a Polícia Federal assumindo o inquérito desde o início de 2023. O julgamento de Élcio Queiroz e Ronnie Lessa pelo Tribunal do Júri ainda não tem data marcada. A tragédia completou cinco anos em 2023, e até então, o mandante e a motivação do crime não foram esclarecidos.