Reprodução/redes sociais Homem esfaquea 4 pessoas em bar de Curitiba; uma vítima morreu e outra ficou está em estado grave

O incidente ocorreu na madrugada deste sábado (22) no Bairro Campina do Siqueira. O suspeito, de 27 anos de idade, teria iniciado as agressões após acender um cigarro e receber uma repreensão por parte de um cliente.

As autoridades policiais devem conduzir uma investigação minuciosa do ocorrido, com suspeita de crime de ódio.



De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, um homem de 48 anos veio a óbito em decorrência dos ferimentos, enquanto outro, com 57 anos, foi conduzido em estado grave para um hospital da região. Outras duas pessoas também receberam atendimento médico devido a ferimentos leves.



O suspeito acabou também sendo ferido por guardas e frequentadores do estabelecimento por resistir à prisão. Mas em seguida foi encaminhado ao hospital sob custódia policial.

Um cliente do estabelecimento relatou à veículos de imprensa locais que o suspeito entrou no estabelecimento, que se encontrava cheio, e acendeu um cigarro, o que gerou uma repreensão por parte de outras pessoas presentes.

Posteriormente, o suspeito começou a atacar com golpes de arma branca os clientes próximos a ele.

"Ele chegou e acendeu um cigarro dentro da casa e o pessoal chegou para chamar a atenção dele e (ele) teve uma reação extrema. Simplesmente tirou uma faca e começou a agredir, desferir golpes em todos mundo. Onde atingiu, atingiu, depois o pessoal conseguiu contê-lo", relatou.