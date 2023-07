redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Empresário admite à PF que houve ‘entrevero’ com filho de Alexandre de Moraes

O vídeo da suposta agressão ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, devem ser entregues à Polícia Federal após manifestação do Ministério Público italiano. Nesta sexta-feira (21), a Justiça do país europeu recebeu o pedido para que os arquivos possam ser anexados ao inquérito brasileiro.



Moraes e sua família acusam o empresário Roberto Mantovani Filho de ter dado um tapa em Alexandre Barci de Moraes, de 27 anos, filho do ministro. Além dele, são suspeitos de calúnia, injúria, desacato e perseguição ainda sua mulher, Andréia Munarão, e o genro do casal, Alex Zanatta. Eles negam as acusações.

O ministro diz que estava no saguão de embarque do aeroporto de Roma quando Andréia Munarão iniciou os xingamentos. Em seguida, Mantovani Filho "passou a gritar e, chegando perto do meu filho, Alexandre Barci de Moraes, o empurrou e deu um tapa em seus óculos. As pessoas presentes intervieram e a confusão foi cessada".

Também no documento, o ministro disse que, momentos depois, "a esposa Andréia e Alex Zanatta, genro do casal, retornaram à entrada da sala VIP onde eu e minha família estávamos e, novamente, começaram a proferir ofensas". Moraes retornava de uma palestra na Universidade de Siena, onde participou de um fórum internacional de Direito e estava desacompanhado de escolta policial.

Moraes disse ainda que avisou aos supostos agressores que iria processá-los na Justiça brasileira.