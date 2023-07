Reprodução/Youtube Lula na abertura da 3ª Reunião de Cúpula da Celac

O presidente Lula contou que durante a cúpula Celac-UE, realizada na Bélgica, chegou a mencionar aos presidentes da Argentina, Colômbia e França, que teve uma discussão com representantes da Venezuela sobre a viabilidade de "restaurar a situação" no país.

Lula compartilhou o caso durante a transmissão ao vivo do programa do governo "Conversa com o Presidente" diretamente Bruxelas e deu detalhes do encontro que havia sido realizado no dia anterior.

Segundo o presidente, o encontro foi marcado com a presença de representantes do governo venezuelano, incluindo a vice-presidente Delcy Rodriguez, e da oposição, representada por Gerardo Blyde.

Na reunião o assunto principal foi a realização das eleições de 2024 e o levantamento - suspensão das sanções impostas à Venezuela pelas elites elites mundiais. Lula ressaltou a importância de um processo eleitoral reconhecido por todas as partes e enfatizou que somente os venezuelanos podem resolver os problemas do país.

Um dos assuntos abordados foi a possibilidade de um acordo interno para suspender as sanções impostas à Venezuela, que ocorreu após o reconhecimento internacional de Juan Guaidó como presidente venezuelano. Após a tentativa fracassada dos EUA e UE de remover Nicolás Maduro do poder, Guaidó perdeu legitimidade interna e externa.

Sobre os problemas ambientais e climáticos, Lula criticou os países desenvolvidos pr não cumprirem os compromissos financeiros firmados anteriormente para investir em preservação ambiental.



O presidente brasileiro também defendeu a importância da transparência e afirmou que os países ricos deveriam ser honestos em relação ao financiamento prometido, em vez de iludir as nações mais pobres. Lula cobrou investimentos da União Europeia em fábricas em outros países, visando ao crescimento e à geração de empregos.

A 'live' do atual presidente tem sido realizada semanalmente com o intuito de engajar apoiadores as redes sociais. Lula também tem utilizado a página da TV Brasil, empresa pública de televisão, para divulgar suas ações governamentais.