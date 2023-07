Reprodução Homem é acusado de estupro no Rio





Um homem identificado como Cristiano da Conceição, de 51 anos, foi detido nesta sexta-feira (14) sob acusação de estuprar duas crianças, uma de 13 e outra de 11 anos. A prisão ocorreu em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após uma operação da Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu. O suspeito, que atuava como pai de santo, estava escondido na Rua Canoaná.

Segundo informações da Polícia Civil, um mandado de prisão preventiva havia sido expedido contra Cristiano pela 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente no início de junho.

De acordo com o relato da vítima de 13 anos, o suspeito se aproximou dela em uma praça na Zona Oeste do Rio, em dezembro do ano passado. Cristiano teria convidado a menina e um amigo para uma casa em Pedra de Guaratiba, sob o pretexto de fornecer assistência espiritual. No local, a vítima foi estuprada na presença do outro adolescente, de 14 anos. A mãe encontrou a jovem próximo a um shopping em Campo Grande no dia seguinte.

Além disso, as investigações apontam que houve um estupro envolvendo uma criança da família de Cristiano, quando ela tinha 11 anos. Se aproveitando da ausência da mãe, o suspeito levou a menina para o quarto e abusou sexualmente dela. A vítima relatou que ele a ameaçou, dizendo: 'Se você contar para alguém, vou fazer uma macumba para matar seus pais'.





A delegada Mônica Areal, responsável pela prisão, afirmou que Cristiano utilizava sua posição como pai de santo para cometer os abusos. As investigações, iniciadas em 2021 pela 35ª delegacia (Campo Grande), indicam que o suspeito era conhecido e respeitado na região. Familiares das vítimas relatam que os abusos ocorriam há anos.

A delegada faz um apelo para que outras possíveis vítimas denunciem casos semelhantes, a fim de colaborar com a identificação e prisão de agressores sexuais. A proteção de crianças e adolescentes é fundamental, e a denúncia e colaboração da comunidade são essenciais para combater esse tipo crime.