Arquivo pessoal Priscila Leonardi foi encontrada morta; primo é principal suspeito

Primo da enfermeira Priscila Leonardi, que foi encontrada morta em Alegrete, no Rio Grande do Sul, foi preso temporariamente nesta quinta-feira (13) sob suspeita de envolvimento no crime. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

De acordo com as autoridades, o primo é considerado o principal suspeito do homicídio de Priscila, bem como da ocultação do cadáver. A enfermeira permaneceu desaparecida por mais de 20 dias.

A polícia ainda não divulgou a identidade do homem preso. Segundo informações, ele teve uma participação importante no crime e até mesmo comunicou o desaparecimento de Priscila à polícia junto com outros familiares.

A principal linha de investigação aponta para motivações financeiras, segundo as autoridades policiais. O mandado de prisão temporária, emitido pela Justiça, tem validade de 30 dias.

Priscila estava a caminho da casa de uma prima, a cerca de 5 km de distância, local ondeestava hospedada. A enfermeira foi vista pela última vez em 19 de junho, ao sair da casa de um primo.

O corpo da vítima, desaparecida desde meados de junho, foi encontrado dia de julho pela polícia às margens do Rio Ibirapuitã, que atravessa a cidade de Alegrete. A perícia alega que causa da morte foi estrangulamento com identificação de lesões corporais provocadas por espancamento. O funeral ocorreu no mesmo dia, com a presença de familiares e amigos.

A Polícia Civil alega que existem indícios de homicídio e está investigando se o crime está relacionado a uma disputa por herança deixada pelo pai de Priscila.