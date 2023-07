Agência O Dia Médica colombiana Eliana Jimenez Dias é detida no Rio





Eliana Jimenez Dias foi detida nesta quarta-feira (12) acusada de ligação com o caso que levou a morte da cozinheira Ingrid Ramos Ferreira, de 41 anos, durante um procedimento estético realizado em 15 de junho, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

As investigações apontam que a médica assumiu o risco da morte da paciente ao fazer o procedimento invasivo em uma sala comercial, ao invés de um ambiente hospitalar.

A médica é colombiana com nacionalidade brasileira e é suspeita de cometer erro médico e causar a morte da cozinheira durante intervenção estética no Rio de Janeiro. A cirurgia teria sido realizada em um local fora do ambiente hospitalar, o que não cumpre os procedimentos legais da medicina.

Ingrid estava acompanhada do filho de 14 anos e do irmão da vítima, Ícaro Ramos Ferreira, de 33 anos, que gravou um vídeo no momento em que chegou na clínica. No local, uma outra pessoa teria informado ao irmão a cozinheiro teria sofrido uma reação alérgica a anestesia.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou Eliana pelos crimes de homicídio com dolo eventual e fraude processual. Segundo a polícia, a médica tentou ocultar provas que poderiam auxiliar na investigação do caso

Redes sociais Cozinheira Ingrid Ramos Ferreira, de 41 anos, morreu após um procedimento estético realizado em 15 de junho

Nesta quarta, os agentes da 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca) efetuaram a prisão de Eliana em sua residência, localizada em um condomínio de luxo em Jacarepaguá. Na operação, foram apreendidos telefones celulares na casa da médica.

Diante da dupla nacionalidade de Eliana, o Ministério Público solicitou a prisão preventiva da médica, devido à possibilidade de ela deixar o Brasil e retornar à Colômbia.

A investigação policial revelou que, durante a cirurgia em 15 de junho, o coração de Ingrid parou de bombear sangue em quantidade adequada para os órgãos

Em 2022, a clínica de Eliana Jimenez já havia sido autuada pela Vigilância Sanitária por falta de licença de funcionamento. Tanto a clínica quanto a médica estão envolvidas em 13 processos judiciais, alguns deles também relacionados a erros médicos e que envolvem compensações por danos materiais e morais.