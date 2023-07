Departamento de Polícia de Franklin Camilo Hurtado Campos era treinador no Tennessee

A Polícia do Tennessee, nos Estados Unidos, prendeu um treinado de futebol, após encontrar vídeos em seu celular de meninos inconscientes sendo estuprados. Camilo Hurtado Campos, de 63 anos, esqueceu o aparelho em um restaurante, e teve os vídeos vistos pelos funcionários, que denunciaram o homem.



Campos segue detido em Franklin, sendo acusado de estupro de uma criança e exploração sexual de um menor. O Departamento de Polícia de Franklin informou no último domingo (09) que deverá ocorrer denuncias adicionais conforme o andamento do caso.

Os funcionários do restaurante procuravam por informações sobre o dono do aparelho. Mas, segundo a polícia, "o que eles encontraram, foram dezenas de vídeos e fotos inescrupulosas de crianças, então chamaram a polícia”.

Segundo o comunicado da polícia, o aparelho continha centenas de imagens e de vídeos de Campos, gravados por ele mesmo, "estuprando meninos inconscientes entre aproximadamente 9 e 17 anos”.

Ao todo, os policiais dizem que o treinador abusou sexualmente de "pelo menos 10 crianças", sendo identificadas três até o momento. Em um tweet, a polícia de Franklin disse: "“Mais cinco que não sabíamos também se apresentaram. Não estamos nem perto do fim de nossa revisão das evidências neste caso horrível”.

Os detetives informaram que algumas das vítimas podem até não saber que foram violentadas por estarem inconscientes. Segundo as investigações, o trenador morava na cidade há cerca de vinte anos, recrutando as crianças para o time e as levando para casa quando ganhava confiança.