Reprodução João Jaime (PP) deputaddo do Ceará apareceu em vídeo deitado em uma cama

O deputado estadual João Jaime (PP) chamou a atenção ao ser visto em um vídeo deitado em uma cama durante uma votação em formato híbrido na Assembleia do Ceará.

O vídeo mostra o deputado que estava presidindo a sessão pedindo que todos os parlamentares remoto ligassem suas câmeras ao votarem. Quando chegou a vez do deputado Jaime, ele apareceu na câmera frontal de seu celular, deitado em uma cama.

O presidente da sessão, Osmar Baquit (PDT), não segurou a risada e disse em tom humorado: "Deputado João Jaime apareceu. Muito bem, pode sair deputado, parece que o senhor está muito bem. Pode sair"

Até o momento da reportagem, a equipe de comunicação do deputado João Jaime não foi localizada.

Nas redes sociais, os internautas criticaram a atitude do deputado Jaime e também questionaram a continuidade do modelo híbrido de votação, mesmo após a melhoria dos indicadores da pandemia de Covid-19.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.