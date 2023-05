redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Polícia Civil





A morte de um turista chileno no último domingo (14) virou alvo de investigação da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo. Um segundo homem, que também nasceu no Chile, foi agredido e está internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio de Janeiro.

Os investigadores trabalham com a hipótese que os dois turistas foram dopados ao caírem no golpe do Boa Noite, Cinderela. Ronald Tejeda Sobarzo e Andres Orellana Ruiz, ambos de 29 anos, passavam férias em terras fluminenses, quando foram drogados e assaltados.

A dupla foi flagrada no sábado (13) à noite passeando pela Lapa. Os turistas só foram encontrados por volta das 10h, no Mirante do Rato Molhado, na Rua Francisca de Andrade, em Santa Teresa.

Ronald e Andres foram socorridos e encaminhados ao Hospital Souza Aguiar. Tejeda Sobarzo morreu na quarta (17), enquanto Andres foi transferido para o Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo.

"Para vocês que estão perguntando como estou, prometo enviar uma mensagem mais tarde. Estou de mudança para outro hospital para realizar outros exames. Neste momento, estou estável e será uma longa recuperação aqui no Brasil. Para todos que conviveram com o Ronald, vivam cada dia como se fosse o último", escreveu Orellana nas redes sociais.

Irmã de Ronald se pronunciou

Marta Elisabeth Tejeda Sobarzo, irmã de Ronald, deu entrevista para jornalistas chilenos e relatou que a família ainda não sabe exatamente o que aconteceu com o turista. "Espero que entendamos melhor essa situação”, comentou.

“Eles dizem que colocaram algo na bebida e depois perderam a consciência. A primeira informação que recebemos foi que eles haviam sido assaltados e que meu irmão havia sofrido uma pancada na cabeça. O amigo teve um pulmão perfurado", acrescentou Marta.

“Tenho certeza que deviam estar dopados. Ele (Ronald) não era de beber muito, muito menos em outro país. Nossos pais falaram para ele se cuidar, que ele estava em outro país, eu disse a ele a mesma coisa”, concluiu.





