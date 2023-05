Reprodução Crime aconteceu nesta delegacia em Camocim, interior do Ceará

Na madrugada deste domingo, durante um plantão na delegacia em Camocim, no Ceará, um policial civil matou quatro colegas de trabalho.

O suspeito, identificado como Dourado, inspetor da Polícia Civil , estava de folga no momento da chacina .

Após disparar contra seus colegas, Dourado empreendeu fuga em um veículo policial, porém, posteriormente, abandonou o carro e se entregou no quartel da Polícia Militar local.

Segundo o Capitão Cleumir, da Secretaria de Segurança da cidade, as vítimas são três escrivães e outro inspetor da Polícia Civil.

Três dos assassinatos ocorreram dentro da delegacia, enquanto o quarto aconteceu nas proximidades. O crime abalou a Delegacia Regional de Polícia Civil de Camocim .

Não há informações sobre a motivação por trás desse terrível ato, e a investigação está em andamento.

O suspeito ainda não foi interrogado e continua detido no quartel da Polícia Militar.

A Polícia Civil emitiu uma nota lamentando o ocorrido e informou que a área está isolada e passará por perícia.

As vítimas foram identificadas como os escrivães Antônio Claudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira, além do inspetor Gabriel de Souza Ferreira.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.