Reprodução/Ansa - 26.02.2023 Sobreviventes afirmam que barco tinha entre 180 e 250 pessoas

Subiu para 75 o número de mortos no naufrágio de um barco de migrantes e refugiados na costa de Cutro, no sul da Itália , em 26 de fevereiro .

A Guarda Costeira recuperou neste sábado (11) os corpos de uma menina de cerca de seis anos de idade e de um homem adulto.

Ambos foram vistos boiando no mar de Cutro, que recebe neste sábado um protesto com cerca de 5 mil pessoas em defesa do acolhimento a deslocados internacionais.

Dos 75 mortos no naufrágio, 30 eram menores de idade, e 21 tinham até 12 anos.

A tragédia de Cutro, pequena cidade da Calábria, é uma das piores dos últimos anos no Mar Mediterrâneo, onde dezenas de milhares de migrantes e refugiados movidos pelo desespero se arriscam em barcos superlotados para chegar à Europa.

Somente a Itália já recebeu 17,6 mil deslocados internacionais via Mediterrâneo em 2023, quase 200% a mais que no mesmo período do ano passado.

Apenas desde a última sexta-feira (10), navios oficiais italianos salvaram mais de 1,4 mil pessoas que corriam perigo em barcos no Mediterrâneo Central, trecho de mar entre o norte da África e o sul da Itália.

O navio Diciotti, da Guarda Costeira, desembarcou em Reggio Calabria com 584 pessoas a bordo, enquanto barcos de patrulha escoltaram um pesqueiro com 487 migrantes até Crotone, ambas na região da Calábria.

Já o navio Sirio, da Marinha Militar, está navegando rumo a Augusta, na Sicília, com 379 deslocados internacionais, totalizando 1.450 indivíduos resgatados.

O recrudescimento da crise no Mediterrâneo já fez o governo da premiê Giorgia Meloni aprovar decretos para restringir a atividade de navios de ONGs humanitárias na região e para estabelecer penas de até 30 anos de cadeia para organizadores de viagens clandestinas que resultem em mortes.