PRF/Divulgação Grave acidente deixa quatro mortos e dois feridos na BR-163

Um grave acidente entre dois veículos deixou quatro mulheres mortas na noite de ontem (10) na BR-163 , km 501, saída para Cuiabá .

De acordo com a PRF, “a causa ainda está sendo averiguada, mas a mais provável e que é a condutora do Fiat Argo tenha ultrapassado em faixa contínua”.

PRF/Divulgação Grave acidente deixa quatro mortos e dois feridos na BR-163 (11/03/2023)

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro com as mulheres, um Fiat Argo, tentou fazer uma ultrapassagem e colidiu de frente com uma Hi Lux. O carro levava cinco mulheres, quatro delas morreram no local e outra foi socorrida em estado grave. O motorista do outro veículo foi socorrido com lesões leves. As mulheres tinham entre 28 anos e 29 anos.

Os dois feridos foram levados para o Hospital da Santa Casa. Não há mais informações sobre o estado de saúde de ambos.

Bebida alcoolica

A PRF encontrou dentro do carro das mulheres muitas latas de cerveja, GIN e energéticos.

A rodovia BR-163 tem mais de 3 mil km e corta o Brasil de norte a sul.

