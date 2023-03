Reprodução PMs agridem motociclista





Na última sexta-feira (10), policiais militares foram flagrados dando 11 socos e dois chutes em um motociclista durante abordagem. O vídeo que tem circulado nas redes sociais mostra o caso ocorrendo na comunidade do Jaguaré, Zona Norte de São Paulo.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, a Polícia Militar irá abrir um processo para analisar o comportamento dos PMs que agrediram o rapaz.

Moradores testemunharam o episódio e gravaram um vídeo para comprovar a violência dos policiais. Nas imagens, dois agentes se aproximam do motociclista e tentam derrubá-lo. O homem estava sozinho no veículo e não utilizava capacete. Ele tentou fugir, mas bateu em uma viatura da PM e depois em outro automóvel.

Com a colisão, o motociclista caiu com a moto e um policial fica perto dele, acertando-o com cinco socos. Depois, o jovem levou mais seis socos. Outros PMs se aproximaram e um deles acertou dois chutes no rapaz, que está deitado no chão. Já o outro agente pisa na perna dele.

O que aconteceu com o jovem?

Depois de apanhar, o jovem é imobilizado e levado para a delegacia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o motociclista foi detido porque estava sem capacete e andando em alta velocidade, além de possuir uma moto sem placa e documentação.

O homem prestou esclarecimentos e foi liberado.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.