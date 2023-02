Reprodução Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, foram identificado como os autores do crime





Ezequias Souza Ribeiro , de 27 anos, foi morto por policiais militares nesta quarta-feira (22) após uma troca de tiros. Ele é um dos responsáveis pela chacina em um bar, em Sinop ( MT ).

Segundo informações da PM, o autor do crime foi encontrado perto de uma mata, cerca de 15 km da cidade, perto do aeroporto. Na área, ocorreu um confronto entre o foragido e os policiais.

Ezequias foi baleado e precisou ser levado para o Hospital Regional de Sinop. No entanto, o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ezequias tem passagens por roubo, formação de quadrilha, ameaça, lesão corporal, porte ilegal de arma e tinha um mandato de prisão em aberto.

O segundo acusado da chacina, Edgar Ricardo de Oliveira, de 30, está foragido. Ele já teve passagem pela polícia por violência doméstica.

Entenda o caso

Sete pessoas foram vítimas de uma chacina em um bar de Sinop (MT) na última terça (21). A violência assustou a população da cidade e muitas perguntas começaram a serem feitas sobre o caso.



Segundo as autoridades, Edgar combinou de jogar sinuca, com aposta de dinheiro, com a vítima Getúlio. Na manhã de ontem, os dois fizeram as apostas e o possível assassino perdeu R$ 4 mil, retornando para sua casa.

Getúlio seguiu no local co ma esposa e a filha, onde almoçaram e conversaram com amigos. Pouco tempo depois, Edgar voltou, mas com a companhia de Ezequias. A dupla desafiou a vítima para uma nova partida.

Eles jogaram e não houve qualquer confusão, segundo testemunhas. A dupla sofreu nova derrota na sinuca e Edgar não se conformou, tanto que jogou o taco na mesa, fez um sinal para Ezequias e rendeu todas as pessoas que estavam no bar.

Ezequias pegou uma espingarda no carro, voltou para o bar e deu um tiro em Bruno, proprietário do local. Na sequência, o rapaz acertou Getúlio nas costas e depois disparou duas vezes na cabeça da vítima.

Edgar disparou nas outras vítimas. Três pessoas conseguem correr, mas duas também foram baleadas e morreram. A terceira fugiu.

Depois do crime, os homens pegaram o dinheiro que estava na mesa de sinuca, roubaram objetos do bar e fugiram em uma caminhonete estacionada em frente ao estabelecimento.

Quem são as vítimas?

– Getúlio Rodrigues Frasão Júnior, de 36 anos. Ele era pai de Larissa e marido de Raquel Gomes de Almeida, uma das sobreviventes da chacina;

– Larissa Frasao de Almeida, de 12 anos. Filha de Getúlio e de Raquel Gomes de Almeida;

– Maciel Bruno de Andrade Costa, de 35 anos. Dono do bar;

– Orisberto Pereira Sousa, de 38 anos. Cliente do bar;

– Adriano Balbinote, de 46 anos. Cliente do bar;

– Josué Ramos Tenório, de 48 anos. Cliente do bar.

– Elizeu Santos da Silva, de 47 anos. Ele foi socorrido, mas veio a óbito no hospital.

Quem sobreviveu?

Os criminosos renderam nove pessoas no bar e apenas duas conseguiram sobreviver. Uma delas foi Raquel Gomes de Almeida, esposa de Getúlio e mãe de Larissa. Outro que escapou da morte foi Luiz Carlos Souza Barbosa, sobrinho de Getúlio.





