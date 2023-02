Ricardo Stuckert/Presidência da República Lula se encontrou com ministros nesta quarta





O governo federal vai enviar R$ 430 milhões para ações emergências de enfrentamento da estiagem no interior do Rio Grande do Sul . A autorização feita pela União aconteceu nesta quarta-feira (22) após uma reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros.

De acordo com informações da assessoria de comunicação do presidente da República, o governo federal mandará os recursos para que sejam destinados às áreas da agricultura, do desenvolvimento social e da defesa civil.

Lula e os ministros decidiram fazer o repasse depois de analisarem pedidos feitos por prefeitos deputados, vereadores e instituições do Rio Grande do Sul.

Além de Lula, estiveram na reunião os seguintes ministros: Rui Costa (Casa Civil), Paulo Pimenta (Secom), Wellington Dias (MDS), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Carlos Fávaro (Agricultura) e Alexandre Padilha (SRI). Gabriel Galipolo, secretário-executivo do Ministério da Fazenda, também participou do encontro.

Qual o motivo da liberação?

Sete cidades do Rio Grande do Sul foram afetadas pela estiagem entraram em situação de emergência pelo governo federal nesta quarta. Por isso a União resolveu enviar recursos para o estado.

Já a Defesa Civil relatou que 317 municípios decretaram emergência por causa da falta de chuva. Destes, 191 tiveram a situação homologada pelo governo Lula. Todas elas poderão receber dinheiro do poder executivo federal.





