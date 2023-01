Reprodução: commons - 04/01/2022 Polícia Civil informou que a investigação está em andamento

A Polícia Civil está investigando ossos humanos que foram encontrados, nesta quarta-feira (4), em frente a uma casa na Cidade Alegria, em Resende, no interior do Rio. O caso foi registrado na 89ª DP (Resende).

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do 37º BPM (Resende) foi acionada para verificar a ocorrência de encontro de cadáver na Cidade Alegria. No local, os policiais encontraram conjuntos de ossos humanos e isolaram a área para perícia. O Corpo de Bombeiros Militar foi mobilizado.

Segundo os policiais, a moradora da casa teria escutado um barulho por volta das 5h da manhã, mas só foi verificar pela manhã.

A Polícia Civil informou que as diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.





