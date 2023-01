Marcelo Pereira/Secom UBS Jardim Keralux





O prefeito Ricardo Nunes e o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, vistoriaram na manhã desta terça-feira (03) as obras no terreno onde será implementada a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Keralux, na Zona Leste da capital. Com um investimento total de R$ 8,2 milhões provenientes da parceria firmada entre a Prefeitura de São Paulo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o novo prédio está sendo construído em uma área de 1.100 m² e substituirá a atual unidade do bairro, que tem aproximadamente 300m².

Durante a vistoria, o prefeito destacou que a proposta é melhorar as áreas para o trabalho dos profissionais da Saúde e, principalmente, oferecer conforto aos usuários. “Teremos todo o atendimento com muita qualidade, inclusive com dentistas. Vamos ampliar o nosso atendimento de Saúde da Família e o atendimento odontológico sempre com muita qualidade”, disse Ricardo Nunes. “Além de avançar e ampliar os nossos serviços de Saúde também vamos requalificar e colocar os serviços já existentes em um ambiente melhor”, completou.

“É uma satisfação saber que a comunidade local terá uma nova unidade, grande e moderna, com muitos recursos à disposição”, comemorou o secretário Zamarco. Essa é uma demanda de 20 anos da população do Jardim Keralux. Várias administrações passaram e agora o prefeito Ricardo Nunes irá proporcionar essa nova unidade”, explicou o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

O novo prédio, localizado na rua Batuíra do Campo, s/n, é quase quatro vezes maior que o da unidade atual do bairro, terá dois andares. O prefeito destacou que o equipamento será uma conquista da comunidade local, que reivindica uma unidade maior há pelo menos 20 anos. “Para se ter uma ideia, na unidade atual temos uma cadeira para atendimento odontológico. Na nova, serão quatro cadeiras”, adiantou Zamarco.

Assim como muitas outras obras na área da Saúde na capital paulista, essa está sendo possível graças à parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que tem possibilitado a realização do programa Avança Saúde SP.

Modernização

A UBS Jardim Keralux, que já compõe a rede do Sistema Único de Saúde (SUS) na capital, terá infraestrutura moderna em novo endereço. A unidade é administrada pela Organização Social de Saúde (OSS) Serviço Social de Construção Civil do Estado de São Paulo (Seconci-SP), que também vai gerenciar a futura unidade, que contará com investimento total de R$ 8,2 milhões. O custeio mensal da UBS deverá ficar em torno de R$ 500 mil por mês.

Entre as especificações da nova estrutura estão, além do espaço para atendimento odontológico, salas para consultórios, de medicação, inalação, farmácia, coleta e aplicação de vacinas, acolhimento, curativos, gerência e administração, além de banheiros adaptados, entre outros espaços para melhor acolher a população. O número de equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) também será ampliado, podendo chegar a quatro equipes. Atualmente, a unidade tem uma equipe.