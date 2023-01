Prefeitura de Atibaia - 24/01/2020 PRF





O balanço final da Operação Ano Novo 2022/2023 divulgado, nesta terça-feira (3), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostra uma redução de 50% do número de acidentes em comparação com o 2021/2022. A amostragem teve início na madrugada do dia 30 de dezembro e terminou no último domingo (1º).

As ações da PRF tiveram como objetivo principal “promover a segurança no trânsito com a finalidade de reduzir o número de acidentes nas rodovias federais do país”. Dados oficiais apontam que 2049 pessoas foram fiscalizadas, aumento superior a 85%, e quase 2800 veículos.





As operações registraram 672 infrações de trânsito. Ao todo, 55 pessoas não estavam utilizando o cinto se segurança e 14 crianças não usavam a cadeirinha. Outras 58 pessoas foram autuadas por cometerem ultrapassagens proibidas.

De acordo com a PRF, foram registrados 8 acidentes (redução de mais de 50% em relação ao ano passado) e 1 óbito. Além disso, 14 pessoas foram detidas e 1 arma de fogo com 5 munições foi apreendida. A ação também reforçou o número de testes de alcoolemia. Ao todo, foram realizados mais de 800 (um acréscimo de mais de 200% em relação ao ano anterior).

