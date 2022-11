Pexels Após a compra da plataforma, Elon Musk anunciou que selo de verificação terá cobrança mensal de US$ 7,99.

O ministro e porta-voz do governo francês, Olivier Veran, disse que não pagará a taxa mensal de US$ 7,99 pela verificação de sua conta no Twitter. A nova cobrança foi anunciada por Elon Musk, o bilionário que adquiriu a plataforma. Veran ainda disse que está preocupado com as ambições do novo proprietário da plataforma, segundo a agência Reuters.

O “selo azul” é exclusivo para assinantes do Twitter Blue, ainda indisponível no Brasil. A atualização foi publicada na loja de aplicativos do sistema iOS: “Sua conta receberá um selo azul, assim como as celebridades, empresas e políticos que você já segue”.

Em entrevista à televisão France 3, Veran disse: "Convido-os [a equipe do Twitter] a cancelar minha conta sem demora se considerarem que isso é algo pelo qual se deve começar a pagar".

Ele ressaltou que, apesar da relevância da rede, "o fato de essa grande ferramenta global pertencer a um homem e ele exibir ambições, que me preocupam um pouco - pelo menos algumas delas -, significa que permanecerei vigilante e assumirei minhas próprias responsabilidades, se necessário".

As novas medidas que a plataforma vêm anunciando, assim como o corte de 50% no quadro de funcionários da empresa , têm gerado tensões e alerta de autoridades em todo o mundo.

