Um homem de 39 anos foi assassinado em um bar na cidade de Cascavel, no Ceará, no último sábado (24). O suspeito, de 59 anos, teria desferido uma facada na vítima durante uma discussão política.



De acordo com o jornal "O Povo", o criminoso teria chegado no estabelecimento e gritado "quem é eleitor do Lula aqui?". Depois de a vítima respoder "Eu sou!", ele teria dado golpes de faca no homem. O ferido chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Cascavel e que o agressor já foi identificado. Ele tem passagens na polícia por lesão corporal dolosa e está foragido. A vítima não tinha antecedentes criminais.

"Com base nas informações colhidas no local do crime, a motivação estaria relacionada à discussão política. No dia, a vítima chegou a ser socorrida, mas morreu durante atendimento médico. As buscas pelo suspeito seguem", diz a nota.





O IG entrou em contato com a Delegacia Metropolitana de Cascavel e aguarda retorno.

Denúncia

A Polícia Civil diz que população pode contribuir com a investigação. Pessoas que possuem informações que auxiliem os trabalhos policiais podem fazer as denuncias para a Delegacia Metropolitana de Cascavel, por meio do número (85) 3334-3591 ou pelo 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança. O sigilo e o anonimato são garantidos

Outro meio de repassar as informações é pelo número de WhatsApp (85) 3101-0181. As denúncias podem ser feitas via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

