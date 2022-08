Reprodução: Redes Sociais Vegetação do Cumbre Vieja

A vegetação da ilha de La Palma voltou a crescer após oito meses da última erupção do vulcão Cumbre Vieja, localizado nas Ilhas Canárias, arquipélago da Espanha.

Foi três meses de atenção nessa região. No dia 19 de setembro de 2021, as lavas invadiram as Canárias, tomando conta de milhares de residências e provocando a saída de vários moradores da ilha. Apenas em 25 de dezembro do mesmo ano, o vulcão finalizou suas atividades.

O que restou foram as cinzas e o cenário de casas, ruas e montanhas destruídas. No entanto, o vulcanólogo do Instituto Geográfico Nacional (IGN) Rubén López postou nas redes sociais a imagem de que a vegetação na área de La Palma havia reaparecido.

Los pinos canarios más cercanos al cráter sur de la erupción de La Palma 🌋 ya comienzan a recuperar su verdor tras 8 meses de "normalidad". pic.twitter.com/r9DRf3kktq — 🏳️‍🌈Rubén López 🇪🇸 (@rubenlodi) August 8, 2022

A imagem mostra os pinheiros mais próximos da cratera sul do vulcão reabrotando após serem reduzidos a troncos nus e negros devido à erupção.

Mesmo depois de meses do Cumbre Vieja em normalidade é possível ver as folhas em contraste com o solo cinza, devido as cinzas do vulcão.

Reprodução: Redes Sociais Cumbre Vieja visto de um satélite após meses da última erupção

Reprodução: Redes Sociais Vulcão Cumbre Vieja hoje

