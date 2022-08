Reprodução / Bruno Itan Edson Romário Figueiredo de Souza foi morto e perseguido após separar briga no Rio

Um homem de 29 anos foi assassinado em Belford Roxo na madrugada deste domingo (7). De acordo com o relato de uma pessoa próxima, Edson Romário Figueiredo de Souza foi perseguido na saída de um evento após separar uma briga que envolvia o amigo Gabriel Fonseca, de 24 anos. Depois do ocorrido, os dois foram embora do local de moto, mas foram perseguidos e baleados próximo a casa de Edson, que não resistiu e morreu no local. Gabriel conseguiu ir de moto até o Hospital Municipal de Belford Roxo em busca de socorro.

Segundo outro amigo de Edson, ele estava sendo deixado em casa por Gabriel quando tudo aconteceu. Depois de descer do carro e atirar contra os dois homens, o criminoso fugiu do local.



Gabriel deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, às 01h11 deste domingo, atingido no ombro e no tórax. A direção da unidade disse que, após passar por avaliação da cirurgia geral, o paciente recebeu alta pela manhã.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do 39ºBPM (Belford Roxo) foi acionada para verificar uma ocorrência de homicídio em Santo Antônio da Prata. No local, os policiais encontraram o corpo de Edson e isolaram a área.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizou perícia no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

