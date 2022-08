Reprodução/Instagram O empresário Thiago Duarte

O empresário Thiago Soares Duarte morreu na tarde deste domingo, depois de ter sido baleado em um assalto no bairro da Penha, na Zona Norte do Rio. O caso ocorreu na última madrugada, na Rua Conde de Agrolongo. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha Circular. Thiago foi atendido e amigos chegaram a pedir doações de sangue, mas ele não resistiu.



Thiago era conhecido no bairro por ser dono da Real Pizzaria e da loja de embalagens THX. Ele foi pai pela segunda vez há apenas duas semanas, com o nascimento da menina Maya. Além da filha, ele deixa esposa e o filho Mateo, de 4 anos.

A Polícia Civil informou que o registro foi feito na 22ª DP (Penha) e depois encaminhado para a Divisão de Homicídios da Capital (DHC), onde as circunstâncias da morte do empresário serão investigadas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.