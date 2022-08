Reprodução O cônsul da Alemanha Uwe Herbert Hahn foi preso em flagrante

O cônsul alemão Uwe Herbert Hahnn afirmou que enviou uma foto do seu marido, o belga Walter Henri Maimilien Biot , 52, caído no chão do seu apartamento a um amigo residente em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

O diplomata está preso acusado do homicídio, que teria ocorrido dentro do apartamento do casal, em Ipanema, na Zona Sul, na noite de sexta-feira, dia 5. Enquanto estava caída, A vítima emitia gemidos de dor, mas Hahnn disse achar que se tratava de embriaguez, o que seria de costume. A foto, obtida pela reportagem, foi enviada após o amigo perguntar "como ele estava".

A informação consta no depoimento realizado na 14ªDP (Leblon), ao qual O DIA teve acesso. No documento da investigação, um policial citou a declaração.

"(...) De forma repentina, seu marido teve um surto, se levantou, começou a gritar e correu apressadamente em direção ao terraço; que acredita que seu marido tropeçou no carpete e caiu com o rosto no chão; que seu marido caiu entre a sala de estar e o terraço com o rosto no chão; que permaneceu caído emitindo gemidos; que não sabe informar se eram gemidos de dor ou se eram gemidos desconexos; que o declarante fotografou o corpo do seu marido caído ao chão e enviou a foto para o seu amigo Gilbert, que reside em Nova Iorque; que em verdade seu amigo havia lhe mandado mensagem perguntando como ele estava; que o declarante respondeu com o envio da foto do seu marido; mostrando que o mesmo estava bêbado novamente".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.