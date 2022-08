Divulgação/ Polícia Federal Cédula falsa de R$ 420 pertencia a uma quadrilha investigada desde o início do mês

Hoje (6), a Polícia Federal realizou uma apreensão para lá de inusitada em Rio Branco, capital do Acre. Durante o cumprimento de dois mandados judiciais contra uma organização criminosa armada, foi encontrada uma cédula falsificada de R$ 420, cuja estampa era composta por um bicho-preguiça e folhas de maconha.

“O que mais chamou atenção foram os desenhos de maconha e bicho-preguiça estampados na nota. No outro lado da cédula falsa , a efígie da república aparece soltando uma fumaça pela boca. Mesmo não havendo crime por não se tratar de falsificação, uma vez que a nota não existe, a cédula foi devidamente apreendida”, diz a nota da PF.

Ao todo, 16 policiais participaram da ação. A quadrilha é investigada desde o início do mês, depois de descobrirem que dois integrantes da facção armazenavam conteúdo ilícito em suas residências. Eventualmente, a Polícia Federal também poderá descobrir o que significa a escrita em caneta, no meio do dinheiro falso .