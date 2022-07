Reprodução / Freepik / Imagem ilustrativa Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso

Um homem foi preso em flagrante acusado de matar o próprio irmão devido a uma dívida de R$ 20. Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) o encontraram na quarta-feira (20) em Itaguaí, município da Região Metropolitana do Rio . Ele foi localizado após investigação do serviço de inteligência da corporação e confessou o crime.

Segundo a polícia, no dia do crime, na terça-feira (19), o homem estava em um bar bebendo desde as 9 horas. Por volta das 17 horas, ele foi até a casa do irmão cobrar a dívida. Eles se desentenderam e brigaram. O acusado foi embora e voltou, aproximadamente, às 20h30. Nessa ocasião ele golpeou a vítima no pescoço com uma faca.

Parentes testemunharam o crime. O homem fugiu logo em seguida, sendo localizado em Itaguaí no dia seguinte. A arma usada no crime apreendida.

