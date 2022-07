Pixabay Criança foi levada para o Conselho Tutelar

Uma criança de dois anos foi resgatada pela Polícia Militar em um ponto de venda de drogas na cidade de Primavera do Leste, em Mato Grosso, na terça-feira (19). O menino havia sido deixado com traficantes para que a mãe saísse para conseguir dinheiro e quitar dívidas adquiridas na compra de entorpecentes.

Na ação, a PM prendeu oito pessoas e apreendeu um adolescente de 16 anos por associação para tráfico de entorpecentes, sequestro e cárcere privado e corrupção de menores.

Os policiais chegaram à casa após uma denúncia de que uma criança havia sido deixada em uma boca de fumo. Conforme o relato, a mãe da criança teria deixado o filho para se prostituir e solucionar uma dívida com drogas.

O menino foi levado para o Conselho Tutelar e todos os suspeitos encaminhados para a Delegacia de Primavera do Leste. Na casa, os policiais encontraram porções de pasta base de cocaína, R$ 774,00 em dinheiro e um simulacro de arma de fogo.

