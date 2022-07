Divulgação Polícia Federal - 14.07.2022 Homem é alvo de busca e apreensão por conteúdo pornográfico infantil em Palmas - 14.07.2022

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (14), mandado de busca e apreensão contra possível homem envolvido distribuição e armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo vítimas de exploração infantil.

O investigado teria se utilizado das redes sociais e da 'deep web' [rede de sites não rastreáveis] para praticar os crimes de armazenamento, posse e compartilhamento de imagens contendo cenas de sexo explícito, envolvendo crianças e adolescentes, prática considerada crime prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A investigação, que leva o nome de Guardiões da Inocência, tem como objetivo apurar a prática desses crimes e averiguar se as pessoas ligadas a esse crimes também teriam participação no aliciamento dessas crianças ou ligação com alguma rede de pedofilia internacional.

A operação teve inicio em 2021 e no transcorrer dos trabalhos foi constatado que o suspeito armazenou e compartilhou mais de 700 imagens de pornografia infantil entre os anos de 2020 e 2021. Existe ainda a possibilidade da ocorrência da prática de outros crimes, o que será objeto de análise dos materiais apreendidos.

O homem, não identificado pela polícia, vai responder judicialmente pelos crimes de 'oferecer, trocar, disponibilizar, possuir e armazenar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo crianças ou adolescentes'. As penas para essas práticas somadas podem ultrapassar 10 anos de reclusão.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.