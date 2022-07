Reprodução Assalto a loja de joias do Shopping Village Mall

Um novo suspeito de participar do assalto a uma joalheria no Village Mall, shopping de luxo localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, no último dia 25 , foi identificado pela Polícia Civil.

Na ocasião, um segurança morreu durante uma troca de tiros com os assaltantes . Após recolher joias e relógios, o grupo atirou contra a cabeça de Jorge Luiz Antunes, de 49 anos, que morreu na hora.

O primeiro suspeito é Rodolfo Nascimento Silva, conhecido como Mãozinha, de 29 anos. O segundo identificado pela Polícia Civil é Luan Felipe Costa Ferreira, de 31 anos. De acordo com a investigação, ao menos 12 criminosos participaram da ação, armados com pistolas e armas de cano longo.

Os dois suspeitos identificados, no entanto, ainda estão foragidos. Os demais, ainda não foram reconhecidos.

Luan Felipe Costa Ferreira estava foragido antes mesmo do assalto, já que foi condenado por extorsão e tem uma ordem de prisão contra ele em vigor desde 9 de março.

Devido ao planejamento dos responsáveis, o grupo só precisou de quatro minutos para render os funcionários da loja e sair com sacolas cheias de produtos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a vitrine da joalheria estilhaçada após um dos criminosos atirar contra o vidro.

