Reprodução Assalto a loja de joias do Shopping Village Mall

Um novo vídeo do assalto a uma loja de joias do Shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, que ocorreu no último dia 25 de junho, mostra o momento em que um dos criminosos atira contra a vitrine. Na sequência é possível ver os envolvidos roubando as peças.

Por conta do planejamento detalhado dos criminosos, apenas quatro minutos foram necessários para que eles rendessem os funcionários da loja e saíssem com sacolas cheias de relógios de grife. O episódio levou pânico a lojistas e frequentadores e terminou com um segurança morto pelos bandidos.

Relembre a cronologia do assalto

Tarde de sábado, 25 de junho - Pelo menos dez criminosos chegam ao shopping horas antes do assalto. Eles acompanham a movimentação de clientes e seguranças. Enquanto alguns caminham pelo shopping observando o fluxo de pessoas, três deles se sentam em um quiosque de café em frente à joalheria. Um dos homens chega a tomar cappuccino.

18h10 - Os três criminosos rendem dois atendentes da cafeteria e caminham com eles até a Sara Joias. Já dentro da loja, um quarto bandido se junta ao grupo.

18h13 - Os quatro homens armados com pistolas rendem os funcionários da joalheria.

18h14 - Os funcionários ficam sob a mira das armas e caminham com os bandidos até o cofre da loja, exigindo que lhes fossem entregues os relógios mais caros, mencionando especificamente as marcas Rolex e Cartier.

18h15 - Logo após a chegada dos bandidos à loja, diversos outros estabelecimentos do shopping fecham as portas para abrigar os frequentadores. Algumas chegam a apagar as luzes. Na loja da Apple, por exemplo, clientes ficaram protegidos em uma sala blindada.

18h17 - Com as sacolas cheias de peças, os criminosos atiram na vitrine da loja e fogem.

18h20 - No caminho até a saída do shopping, os assaltantes fazem clientes de escudo e, na fuga, matam o segurança Jorge Luiz Antunes, que estava desarmado, com um tiro no rosto já na calçada da Avenida das Américas. Os bandidos também dão vários disparos para o alto até chegarem na porta principal.

18h22 - Segundo policiais militares do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), os bandidos fogem pela Avenida das Américas em direção à Rua Luís Carlos Prestes, alguns metros adiante à direita, e então acessam a Avenida Ayrton Senna. A via dá acesso à Linha Amarela, que pode ter sido escolhida pelos bandidos como rota de fuga.

Os criminosos usaram oito ou nove motos na fuga. Uma delas ficou no Village Mall. Uma das motos levou três bandidos.

21h - Com a liberação de funcionários e testemunhas, profissionais do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) realizam a perícia na joalheria e nos corredores próximos. Eles analisam e recolhem estojos de munição deixados pelos criminosos.

