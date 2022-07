Reprodução/Twitter Suspeito de 22 anos foi preso pela polícia local; investigadores não descartam terrorismo

A polícia de Copenhagen informou nesta segunda-feira (4) que ao menos três pessoas morreram em um ataque com arma de fogo cometido por um jovem de 22 anos no Field's Mall , em ação realizada neste domingo (3). Outras quatro estão internadas em estado grave.

As vítimas são dois adolescentes de 17 anos, um menino e uma menina, e um homem na faixa dos 50 anos.

Agora, os policiais se concentram em tentar entender o que levou o homem a cometer o ataque e, atualmente, apontam que o dinamarquês apresentava "problemas mentais".

O chefe da organização, Soren Thomassen, ainda afirmou que o rapaz era conhecido da polícia, mas "só marginalmente", sem ter cometido algum crime. "Não é alguém que conhecemos profundamente", acrescentou ainda pontuando que não acreditam que haja alguma motivação terrorista por trás do ataque - apesar do fato ainda não ter sido descartado totalmente.

"Nas redes sociais, vemos que pode ser uma ação racista, mas não posso dizer que há algo que firmemente suporte isso", disse Thomassen. O chefe policial ainda ressaltou que há vídeos do homem apontando armas para sua própria cabeça e falando coisas que "colocam em discussão as suas condições psiquiátricas".

O ataque ocorreu na tarde deste domingo em um shopping que fica próximo ao local onde o cantor Harry Styles faria um show - que foi cancelado por conta do crime. Imagens publicadas nas redes sociais mostram centenas de pessoas fugindo em pânico do shopping no momento da ação, que teria ocorrido na praça de alimentação.

