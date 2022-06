Reprodução Shopping Ibirapuera

Seis homens armados invadiram e assaltaram a joalheria Dryzun, no shopping Ibirapuera. A ação criminosa aconteceu na tarde deste sábado (4) por volta das 17h.

De acordo com nota publicada pelo shopping não houve troca de tiros ou feridos. Os criminosos teriam fugido por uma outra loja de departamentos do shopping.

Nas redes sociais, clientes descreveram o momento como "desesperador" e compartilharam vídeos do assalto:

Grupo de homens armados assalta joalheria em Shopping Ibirapuera de São Paulo pic.twitter.com/iwDnhrSYV4 — Junior Melo TERRA🇧🇷🇮🇱 (@juniormelorn_) June 4, 2022

Veja a nota completa:

Na data de hoje, às 16h56, seis assaltantes armados assaltaram a joalheria Dryzun do shopping Ibirapuera.

Não houve disparos e feridos. A ação foi rápida e percebida imediatamente pela segurança do shopping que acionou a policia militar.

O shopping funciona normalmente e colabora com as investigações.

