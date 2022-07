Ricardo Stuckert Lula participa de caminhada em Salvador (02/07/2022)

Neste sábado (2), os quatro pré-candidatos ao Planalto que aparecem liderando as pesquisas eleitorais visitam Salvador (BA) no mesmo dia . O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) participam de eventos em lugares diferentes da cidade e dividem o povo do quarto maior colégio eleitoral do país, com 11 milhões de eleitores.

Nas redes sociais, os pré-candidatos compartilharam fotos das passeatas que participam hoje, no dia em que o estado celebra a Independência da Bahia.

Lula, que aparece liderando as últimas pesquisas de intenção de voto , participou de um ato com seus eleitores na Arena Fonte Nova.

"Estivemos em uma caminhada em Salvador com milhares de pessoas e não houve um incidente sequer, numa demonstração de que o povo brasileiro não só é democrático como gosta de manifestações democráticas", escreveu.

Bolsonaro compartilhou um vídeo da 'motociata' que realizou hoje pela manhã em que aparece cercado por apoiadores. A concentração começou por volta das 8h no Farol da Barra — seis quilômetros da Arena Fonte Nova — e, além do próprio presidente, contou com a presença do ex-ministro e deputado federal João Roma (PL).

Ciro também fez uma passeata com os eleitores e compartilhou em seu perfil do Twitter, inclusive, uma foto ao lado de Simone Tebet. Diferentemente dos outros dois presidenciáveis que não se encontraram, Ciro e Tebet participaram do tradicional cortejo cívico que ocorre todos os anos.

Nas redes sociais, a senadora também publicou uma foto ao lado de Ciro. "Bahia é terra de todos. Democracia e civilidade. Adversário não é inimigo. O Brasil precisa de tolerância e respeito", escreveu. Hoje, Tebet visitou as instalações das Obras Sociais Irmã Dulce.

