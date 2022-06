Divulgação Droga apreendida estava em barco em Guaíra

Policiais militares e federais apreenderam, na noite desta segunda-feira, um barco carregado com 700 quilos de maconha, em Guaíra, no Paraná. O valor da droga está estimado em R$ 750 mil. O homem que conduzia a embarcação conseguiu chegar até a margem e fugiu. A ação fez parte da operação Hórus.

Os agentes do Batalhão de Polícia de Fronteira (Bpfron) e da PF faziam um patrulhamento náutico no Rio Paraná quando viram o barco. De acordo com a polícia, as equipes deram ordem de parada para a embarcação, mas ela não foi respeitada. Após saltar, o condutor conseguiu se embrenhar na mata. A droga e a embarcação foram encaminhadas para a delegacia da Polícia Federal em Guaíra.

As ações integradas dos órgãos de segurança pública federais e estaduais também fazem parte do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), que visa a integrar e articular ações de segurança pública, de inteligência, de controle aduaneiro e das Forças Armadas com os estados e municípios que ficam na faixa de fronteira e divisas, incluindo suas águas interiores e costa marítima