Divulgação PF 20.06.2022 PF apreende contrabandista de armas no Rio de Janeiro

A Polícia Federal deflagrou hoje (20) a Operação Parts Express que visa coibir o tráfico internacional de armas de fogos. Durante a operação, foram encontrados quatro pacotes postais, vindos da China, contendo peças de armas de fogo (fuzil), destinados ao acusado. Junto às peças, foram encontrados também acessórios que permitem transformar uma pistola em uma submetralhadora, conhecido como 'Kit Roni', assim como diversas outras peças de arma de fogo.

Dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal nas regiões de Itaguaí e Bonsucesso. A investigação também contou com o apoio da Receita Federal e dos Correios e identificou a atuação em território nacional de um grande responsável por importação de armas de fogo no Rio de Janeiro. Os indícios apontam que o acusado fornecia armamentos para milícias e facções do tráfico de drogas e chegava a negociar armamentos abertamente em grupos de aplicativos de mensagens .

Os pacotes eram identificados com descrição do conteúdo do material não correspondente ao bem, tratando-se de declaração falsa e inidônea, possivelmente prestada com fim de induzir a erro e enganar as autoridades competentes pela fiscalização e controle aduaneiro.



O importador não tem autorização legal para importar as peças de conteúdo controlado no país, nem para portar arma de fogo. Ele foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico internacional de arma de fogo e encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal para julgamento posterior na justiça.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.