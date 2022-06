Reprodução O 1º sargento Jorge Xavier, de 49 anos, baleado após a confusão

Uma fechada no trânsito quase terminou em tragédia, na tarde desta quarta-feira, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio . Dois policiais militares — um em motocicleta e o outro em um carro — brigaram. Um deles sacou a arma e atingiu o colega na cabeça. Os dois são colegas de trabalho, lotados no 2º BPM (Botafogo). De acordo com o agente que atirou, ele disparou após ver o outro militar sacando a arma e pensar que seria morto. O PM ferido confirmou que sacou a pistola primeiro.

O EXTRA teve acesso a imagens do circuito interno de um prédio em frente ao local da briga. Nelas é possível ver que o carro freia bruscamente. O motociclista então para não colidir com o veículo. Os dois começam a conversar e a gesticular. Pedestres na rua observam a confusão e depois seguem. Instantes depois, o motociclista vai até a janela do motorista e é alvejado. Ele cai com uma arma na mão e se debate.

Em seguida, o capacete sai da cabeça dele. O carro deixa o local. O ferido continua se debatendo e, posteriormente, é possível ver que o atirador volta. Os dois conversam. Mais pessoas chegam ao local. O motociclista ainda tenta se levantar e ir até o atirador, mas é contido por populares. O atirador fica no local.

Reprodução - 16.06.2022 Imagens registraram a ação





A confusão aconteceu por volta das 16h, na Avenida do Exército, próximo à Quinta da Boa Vista. O 1º sargento Jorge Xavier, de 49 anos, seguia em sua moto quando foi fechado pelo soldado João Paulo Machado da Silva, 46, que estava em um carro. Xavier não gostou, parou a moto à frente e desceu armado.

Pensando que sofria um assalto ou uma tentativa de assassinato, João Paulo sacou sua arma e atirou contra o colega. Só após o tiro, ambos se identificaram. A informação foi confirmada pelos dois policiais em depoimento à 19ª DP (Tijuca), Central de Flagrantes que registrou o caso.

Reprodução - 16.06.2022 PM atirou contra o outro em briga de trânsito





"A versão bate e foi confirmada pelos dois PMs. O que atirou não fugiu do local, chamou o resgate e foi para a delegacia prestar esclarecimentos. O inquérito foi registrado como tentativa de homicídio por legítima defesa. Já que a vítima confirmou que desceu armada e foi até o PM, que atirou. O agente que disparou pensou que seria agredido, baleado ou morto", conta o delegado Gabriel Ferrando de Almeida, titular da 19ª DP.

Ferrando destacou que a Corregedoria Interna da PM deu todo apoio no momento de ouvir o 1º sargento, que está internado no Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio.

"O corregedor da Polícia Militar, o tenente-coronel Renato Assis, acompanhou toda a ocorrência, deu todo o suporte para viabilizar o depoimento do policial ferido. Agora, o inquérito seguirá a cargo da 17ª DP (São Cristóvão), e um procedimento interno correrá por parte da Polícia Militar."

As armas dos dois policiais foram apreendidas e passarão por perícia. Vítima e agressor foram liberados.

Em nota, a assessoria da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que, na quarta-feira (15/06), "equipe do 4º BPM (São Cristóvão) foi verificar uma ocorrência na Avenida do Exército, em São Cristóvão, após ter ouvido disparos de arma de fogo nas imediações. No local, foram encontrados dois policiais militares, ambos com armas, um deles atingido por disparo de arma de fogo. O policial ferido foi socorrido ao Hospital Central da Polícia Militar, no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro, onde recebeu atendimento e segue em observação. A ocorrência foi apresentada na 19ªDP. A perícia foi realizada e acompanhada pela Corregedoria Geral da Polícia Militar, através de equipe da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM). O outro Policial Militar envolvido responderá ao procedimento instaurado em liberdade. As armas dos dois policiais militares —duas pistolas — foram apreendidas."

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.