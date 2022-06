PRF/Divulgação - 02.06.2022 Salamandra mexicana também é conhecida como "monstro aquático"

Dez axolotes, da espécie de salamandra originária do México, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, nesta quarta-feira, na BR-060, em Miranda, Mato Grosso do Sul. Os animais, conhecidos como “monstros aquáticos”, estavam sendo transportados de forma irregular e sem licença em um veículo VW Voyage, de placa de Campo Grande, conduzido por um homem, acompanhado por um casal.

Segundo a PRF, os peixes estavam armazenados em sacos plásticos e de forma precária, além de estarem há mais de 12 horas sem troca de oxigênio. Durante a ação, um dos passageiros demonstrou nervosismo exagerado e contradições nas respostas apresentadas aos agentes. Ao vistoriar as bagagens, os policiais encontraram dois peixes. Outras oitos salamandras foram achadas dentro do porta-malas do veículo, totalizando dez anfíbios.

Ainda de acordo com a polícia, o homem não possuía licença para transportar os animais. Ele disse que trabalha com comércio de animais e que a intenção era revender os anfíbios pelo dobro do preço adquirido. Ele foi detido e encaminhado para o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) de Corumbá (MS), juntamente com os animais.

