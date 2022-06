Reprodução/Iguatemi Shopping Iguatemi Ribeirão Preto, no interior de SP

Um jovem negro, funcionário do McDonald's, relata ter sido agredido pelos seguranças do shopping Iguatemi Ribeirão Preto.

Fábio Junio Deodato de Souza, de 23 anos, trabalha há três anos na lanchonete, é autista e deficiente auditivo. Ele estava na praça de alimentação do shopping no último sábado (28) sem uniforme, quano foi abordado por um segurança que pedia para abaixar o volume do celular.

Fábio não escutou. O funcionário então chamou outros seguranças, que acabaram agredindo o jovem com socos e pontapés. Gravações feitas por testemunhas mostram que ele foi levado até uma sala fechada onde foi agredido.

Os colegas de trabalho de Fábio tentaram avisar sobre a deficiência. Em entrevistas concedidas à veículos de imprensa, a advogada de Fábio, Laura Parodi, os pedidos foram ignorados.

Ela aponta que a situação tem motivação tanto pelo preconceto racial, quanto pela deficiência.

O jovem ficou ferido com hematomas, e recebeu atendimento médico. O caso foi registado como lesão corporal na Central de Polícia Judiciária, e será investigado pelo 7º DP de Ribeirão Preto.

Em nota, o McDonald's informou que "Repudia atos de violência e informa que está em contato com o funcionário e a família dele para oferecer o suporte necessário. A companhia reforça que é contrária a atitudes que desrespeitem a integridade física e/ou psicológica de qualquer pessoa e que está à disposição das autoridades."

O iG entrou em contato com a assessoria do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto, da Resolv, empresa responsável pela segurança do estabelecimento, e com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), e aguarda os posicionamentos para atualização da reportagem.

