Reprodução/Prefeitura Municipal de Bauru - 1.6.2022 Furto de cabos de alta tensão deixa rodoviária de Bauru sem energia

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem furta cabos de alta tensão e o transformador explode, causando um "apagão" na rodoviária de Bauru (SP), no último domingo (29). As imagens foram divulgadas pela Prefeitura da cidade.

Assista ao vídeo:

Ao G1, a empresa municipal de trânsito Emdurb afirmou que a concessionária de energia, a CPFL, foi acionada para resolver o problema, mas a energia no local foi mantida por meio de um gerador durante o dia. A energia foi totalmente restabelecida por volta das 19h50 do dia seguinte ao furto, na segunda-feira (30).

O apoio da Polícia Militar também foi solicitado pela Prefeitura Municipal, para garantir a segurança no local durante a noite.

Em nota, a CPFL Paulista informou que o roubo de cabos de energia foi praticado na instalação interna do terminal rodoviário. A companhia esclareceu que foi acionada e realizou o isolamento do defeito, ainda na noite do furto, para que a prefeitura pudesse realizar os reparos com segurança.

